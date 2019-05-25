وصول ترامب إلى اليابان في زيارة رسمية يلتقي فيها الامبراطور الجديد

وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى ​اليابان​ في زيارة رسمية يلتقي فيها الامبراطور الجديد ناروهيتو.

وذكرت صحيفة "ذا جابان ​تايمز​" اليابانية، أن أفراد ​الأمن​ في العاصمة ​طوكيو​ وضعوا في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن عددهم سيزداد في المطارات والشوارع المزدحمة خلال فترة الزيارة التي ستستمر 4 أيام.

ومن المنتظر أن تكون أبرز محطة في زيارة الدولة هذه اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأميركي بالإمبراطور ناروهيتو، والمأدبة التي ستقام مساء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأميركي.

وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 نيسان الماضي، بعد تنازل أبيه أكيهيتو عنه، إذ قال مسؤول في إدارة ترامب، فضل عدم ذكر اسمه، إن هذا "يدل على أن التحالف مع ​الولايات المتحدة​ لم يكن في أي وقت أقوى مما هو عليه الآن".