نائب وزير خارجية الكويت: مستعدون لبذل أي جهود لتجنب الصدام في المنطقة

أكّد نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجار الله أنّ "بلاده مستعدّة لبذل أيّ جهود تهدف إلى التهدئة وتجنّب الصدام"، وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
لفت إلى أنّ "الكويت لديها ثقة في أن تسود الحكمة والعقل وأن يكون الهدوء سيّد الموقف في المنطقة، وألا يكون هناك صدام فيها"، موضحًا أنّ "تلك الثقة مستمدة من التصريحات، إذ أبدى الجانبان الأميركي والإيراني عدم رغبتهما في الحرب، وبالتالي نحن ضمن هذه الدائرة نعتقد أنّ هناك ما يدعو للأمل والتفاؤل في أن تكون هناك سيطرة بما لا يشكّل خطورة أو تهديد لأمن المنطقة".
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