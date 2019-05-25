"أ.ف.ب": مقتل 23 معتقلا في مواجهات مع الشرطة الفنزويلية

أعلن مدير منظمة غير حكومية معنيّة بحقوق المساجين، كارلوس نييتو، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، "مقتل ما لا يقلّ عن 23 من سجناء الحقّ العام وإصابة 14 شرطيًّا بجروح في فنزويلا، خلال صدامات في مركز للشرطة في بلدة أكاريغوا".
ولفت إلى أنّ "المواجهات اندلعت عندما حاول عناصر من القوات الخاصة اقتحام مركز التوقيف الاحتياطي من أجل تحرير زوار كان موقوفون قد اتّخذوهم الخميس رهائن".
وتتكرّر أعمال العنف في هذه المراكز التّي تقول المنظّمة إنّ عدد موقوفيها يبلغ 55 ألفًا، في حين أنّ قدرتها الاستيعابية تناهز ثمانية آلاف موقوف.
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