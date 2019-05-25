ظريف: التعزيزات الأميركية في الشرق الاوسط تشكل "تهديدا للسلام الدولي"

اعتبر وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان التعزيزات الأميركية في ​الشرق الاوسط​ تشكل "تهديدا للسلام الدولي".

وقبل مغادرته إسلام آباد عائدا إلی طهران اعتبر ظریف في حديث لوكالة "إرنا"، أن اتهام الحرس الثوري بالوقوف وراء أحداث الفجيرة جاء بعد قرار إرسال قوات اضافية إلى المنطقة، لافتا الى ان الأميرکیین صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبریر سیاساتهم العدائیة وفی اطار اثارة التوتر فی الخلیج.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اعلن عن إرسال تعزيزات دفاعية الى منطقة الخليج، وقال "نريد أن تكون لدينا حماية في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "سنرسل عدداً قليلاً نسبياً من الجنود، غالبيتهم للحماية. سيكون العدد نحو 1500 شخص".