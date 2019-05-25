عريقات: نطلب من جميع الدول عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وإعادة النظر في مواقفها

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ أن القيادة الفلسطينية قررت عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال، في المؤتمر الاقتصادي، الذي اقترحت ​الإدارة الأميركية​ عقده في العاصمة البحرينية ​المنامة​، أواخر الشهر المقبل. واكد رفض جميع الفصائل أعمال ورشة المنامة.

ولفت عريقات في حديث تلفزيوني، الى ان "إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ ركن أساسي من الإيديوليوجية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، طالبا من جميع الدول "عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وإعادة النظر في مواقفها"، مشيرا الى ان "​الولايات المتحدة​ تمارس لعبة تصدير الخوف في المنطقة".