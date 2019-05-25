أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية قررت عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال، في المؤتمر الاقتصادي، الذي اقترحت الإدارة الأميركية عقده في العاصمة البحرينية المنامة، أواخر الشهر المقبل. واكد رفض جميع الفصائل أعمال ورشة المنامة.
ولفت عريقات في حديث تلفزيوني، الى ان "إدارة الرئيس دونالد ترامب ركن أساسي من الإيديوليوجية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، طالبا من جميع الدول "عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وإعادة النظر في مواقفها"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تمارس لعبة تصدير الخوف في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: نطلب من جميع الدول عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وإعادة النظر في مواقفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.