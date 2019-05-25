امسك فبركة إخوانية.. مختار نوح يرصد ضحايا أكاذيب الإرهابية عبر السوشيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت جماعة الإخوان الإرهابية من أسلوب الفبركة والأكاذيب ضد الدولة المصرية، ومؤخرا فبركت صورا من أحداث 2011 على أنها أحداث جديدة خاصة بطلاب أولى ثانوى، من أجل أن تخلق وقيعة بين الطلاب وأولياء الأمور من جانب ومؤسسات الدولة من جانب آخر وخاصة أجهزة الأمن.
مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أكد أن الفبركة جزء من منهج الإخوان، راصدا المجموعات التى تقع ضحايا لأكاذيب الإخوان، قائلا :" دائما السذج والمصابين بشهوة الكلام وإبداء الآراء دون علم، والمرضى بالشير واللايك هؤلاء دائما يكونوا ضحايا لفبركة جماعة الإخوان الإرهابية".
وأضاف "نوح" فى تصريحات لـ"الخليج 365": فبركة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى مدفوعة الأجر، بمعنى أن هناك من يجلس خلف الستار ليدفع الأموال لمن يروجون الأكاذيب".
ورى القيادى السابق بجماعة الإخوان موقفا عندما كان فى الإخوان يؤكد أن الفبركة منهج الجماعة الإرهابية منذ تأسيس التنظيم، قائلا :" عام 1999 كان هناك لقاء بينى وبين مسئول كبير، وأنا كنت أمثل فى هذا اللقاء جماعة الإخوان، وفوجئت وقتها أن هذا المسئول يشتكى من فبركة الإخوان وقلب الحقائق وتزيف الوقع، وعندما قلت للإخوان هذا الكلام كذبوه جدا، ولكن بعدما انشققت عن التنظيم تبين لى حجم الأكاذيب التى تروجها الجماعة".
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