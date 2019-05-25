قصف صاروخي يصيب فندق بطرابلس اليوم

تعرض فندق "ريكسوس" في العاصمة الليبية طرابلس لقصف صاروخي تسبب بأضرار مادية فادحة، فيما حملت حكومة الوفاق الوطني الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المسئولية. المسئولية. ونشرت وكالة "رابتلي" فيديو للفندق الذي تم استهدافه أثناء اجتماع لنواب في البرلمان يعارضون هجوم الجيش الليبي للسيطرة على العاصمة. من جانبها، نفت غرفة "عمليات الكرامة" بالمنطقة الغربية، مسئولية الجيش الليبي عن قصف الفندق. يذكر أنه سبق لفندق "ريكسوس" التعرض للقصف خلال اشتباكات النار بين قوات تابعة للمدعو غنيوة الككلى، وقوات صلاح بادي.

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