قبل وصول ترامب.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان

ضربت صباح، اليوم السبت، ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو هزة أرضية عنيفة بلغت شدتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الهيئة اليابانية للإنذار بالزلازل أن الهزة لم تولد خطر حدوث موجات تسونامي.

وقالت قناة "NHK" التلفزيونية، إن الزلزال ضرب شرق اليابان يوم السبت، وتسبب باهتزاز المباني في طوكيو، قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وأضافت أن مركز الهزة كان جنوبي مدينة تشيبا

الواقعة على 60 كم جنوب شرقي طوكيو، حيث من المقرر أن يلعب هناك ترامب الغولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الأحد.

ومن المقرر أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية إلى طوكيو اليوم ستستمر 4 أيام.