الكويت: استشهاد شرطي وإصابة 10 في انقلاب زورق لخفر السواحل

استشهد شرطي كويتي وأصيب 10 آخرون إثر انقلاب زورق تابع لادارة خفر السواحل الكويتي بمركز الصبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية الكويتية قولها في بيان صحفي إن بلاغا ورد عن انقلاب الزورق تم التعامل الفوري معه من قبل الإنقاذ البحري وخفر السواحل حيث تم انتشال 10 أفراد من طاقم القارب تعرضوا لاصابات متفرقة وكذلك انتشال جثمان المتوفى الشرطي عبدالله الفيلكاوي ونقلهم جميعاً لمركز الصبية.

وأوضحت الادارة أن جهات الاختصاص فتحت تحقيقاً فورياً لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث.

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