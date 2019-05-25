للمرة الأولى منذ عقود يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرح استراتيجية عسكرية جديدة.
وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "خبراؤنا العسكريون قرروا هذا الأسبوع طرح استراتيجية عسكرية جديدة للحلف"، مبرراً هذه الخطوة بوجود "نطاق أمني جديد" وتحديات جديدة في الشرق والجنوب منذ عام 2014، مضيفا أن روسيا تستخدم "التهديد النووي" بشكل متزايد ضد الغرب.
وأردف رئيس الوزراء النرويجي الأسبق قائلاً: "الأمر يدور حول استعدادنا للدفاع على نحو كامل مستقبلا، وقدرتنا على إحلال السلام. هذا يتطلب جزئياً خططاً عسكرية جديدة"، مؤكدا أن قوة الناتو تكمن "في قدرتنا على تغيير أنفسنا عندما يكون ذلك ضروريا".
وبحسب بيانات الحلف، تعود الاستراتيجية العسكرية الحالية للناتو "إم سي 3/14" لعام .1967 ولم يعلن ستولتنبرج عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ عقود.. "الناتو" يطرح استراتيجية عسكرية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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