كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 قتيلا بفيضانات فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الأفغانية أن 24 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 11 آخرون في الشهر الماضي، بسبب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اجتاحت أجزاء من البلاد.

وذكر بيان أصدرته الوزارة الأفغانية لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية، السبت، أن الفيضانات أثرت على 6 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، بما في ذلك العاصمة كابل.

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وتم إنقاذ حوالى 500 شخص في منطقة شيبر بولاية باميان بوسط البلاد، وفقا للوزارة.

وأضاف البيان أن الفيضانات دمرت أكثر من 220 منزلا على مستوى البلاد هذا الشهر، وألحقت أضرارا جزئية بـنحو 116 منزلا آخرين.

وتسبب تساقط الثلوج بغزارة في أنحاء أفغانستان هذا الشتاء في تقطع السبل بالعديد من المناطق حتى الآن هذا العام، ولقي حوالي 150 شخص حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت المنازل في مختلف الولايات.