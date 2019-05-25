كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل وصول ترامب وميلانيا.. زلزال يهز العاصمة اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التلفزيون الياباني إن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان اليوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غداً الأحد.

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ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.

ومن المقرر أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم.