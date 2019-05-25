كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعتقل 6 لجمع أموال لجماعات مسلحة محظورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الباكستانية، أن ستة أشخاص اعتقلوا بزعم قيامهم بجمع أموال لمنظمتين متشددين محظورتين.

وقال محمد أشرف، المسؤول في إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة البنجاب، اليوم السبت، إن الاعتقالات كانت جزءًا من حملة ضد تمويل الإرهاب في المقاطعة.

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وأضاف، أن المعتقلين كانوا يجمعون الأموال لجيش محمد وعسكر جهانكوي، لكنهم لم يكشفوا عن مبلغ الأموال التي تم استردادها.

وكانت جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري المميت الذي وقع في 14 فبراير في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من منطقة كشمير المتنازع عليها. وأثار القصف بحدة التوترات بين الهند وباكستان وجعل الخصمين النوويين على شفا الحرب.

وشاركت جماعة عسكر جهانكوي في قتل الأقلية الشيعية.