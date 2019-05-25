كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: التعزيزات الأمريكية تهديد للسلام الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، أن التعزيزات الأمريكية في الشرق الأوسط تشكل "تهديداً للسلام الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، الجمعة، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأكد ترامب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط "إجراء بأغلبيته وقائي"، مشدداً على أن "الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية".

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كما أضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبياً من القوات.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، إنه من بين القوات الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط 900 جندي جدد، بينما سيتم تمديد بقاء 600 موجودين في المنطقة.

وأفاد البنتاجون بأن القوات الإضافية تضم أفراداً لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع ومهندسين عسكريين لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني، لافتاً إلى أنه لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا، وتشمل القوات الإضافية مزيداً من الطائرات المأهولة وغير المأهولة، وسرب طائرات مقاتلة نفاثة، وكتيبة صواريخ باتريوت.