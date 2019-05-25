كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 دول تصوت في انتخابات البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدلي الناخبون في سلوفاكيا ومالطا ولاتفيا وجمهورية التشيك بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، فإن المخاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي مرتفعة بشكل خاص في انتخابات هذا العام، والتي تجري على مدار أربعة أيام وتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.

ويتوقع الكثيرون، أن يكتسب القوميون والجماعات اليمينية المتطرفة أرضية. سيحاولون استخدام وجود أكبر في الهيئة التشريعية لاستعادة السلطة من الاتحاد الأوروبي لحكوماتهم الوطنية.

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وكما أوردت الشبكة، تريد المزيد من الأحزاب المعتدلة تدعيم العلاقات الأوثق بين دول الاتحاد الأوروبي.

لقد صوتت بالفعل بريطانيا وأيرلندا وهولندا. بدأت جمهورية التشيك في التصويت يوم الجمعة وتستمر حتى يوم السبت. تجري سلوفاكيا ومالطا ولاتفيا انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم السبت - وتصوت جميع الدول الأخرى يوم الأحد.

ومن المتوقع إعلان النتائج الاحد ليلا.