كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يكشف الاستهداف "الممنهج" للأقليات الدينية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صادر عن اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية عن ارتفاع صاروخي في عمليات الاعتقال ضد أبناء الأقليات الدينية في إيران، بحسب موقع تابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وقال تقرير اللجنة السنوي لعام 2019، إن المسيحيين تعرضوا لعمليات اعتقال زادت بنسبة 10 أضعاف خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 في إيران.

ومن بين الموقوفين 100 مسيحي احتُجزوا لأنهم استضافوا في منازلهم تجمعات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحسب موقع شير أميركا التابع لوزارة الخارجية.

ووثق التقرير أيضًا أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 300 صوفي خلال تظاهرات شهر فبراير في طهران، وقد تم إعدام أحد المتظاهرين على الفور.

وخلص التقرير إلى أنه خلال العام 2018 "كثفت الحكومة الإيرانية من استهدافها المنهجي للمسلمين (وخاصه المسلمين السنة والصوفيين) والبهائيين والمسيحيين".

ولفت التقرير إلى أن الأقليات الدينية في إيران تعاني في ظل نظام الملالي خلال السنوات الـ40 الماضية.

وفي وقت سابق، نقلت إذاعة صوت أميركا عن غاري باور، المسؤول في اللجنة قوله، إنه من المحزن أن هذا العام لا يظهر أي تقدم يحصل في إيران على الإطلاق"

Advertisements

ولفت إلى مواصلة إيران "اضطهاد مختلف الأقليات الدينية، بمن في ذلك الأقليات المسلمة التي لا تتفق مع نظامها الشيعي".

ويتضمن تقرير اللجنة أحكام على مجموعة تضم 208 من الصوفيين بالسجن والجلد خلال شهر أغسطس من العام 2018.

ويقول التقرير "إن محاكمات هؤلاء الأفراد، في بعض الحالات، لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة."

كما ظل أكثر من 70 بهائيا في السجن بنهاية العام 2018، ومُنع ما لا يقل عن 60 آخرين من دخول الجامعات الإيرانية بسبب عقيدتهم.

وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 171 مسيحيًا في العام 2018، مقارنة بـ 16 في السنة السابقة.

ويعد حضور الندوات الدينية المسيحية في الخارج، أو إقامة قداس في المنزل من بين الأنشطة التي تتسبب في إيداع المسيحيين في أحد السجون الإيرانية.

واللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هي هيئة استشارية حكومية مستقلة عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسدي المشورة للرئيس الأميركي والكونغرس ووزير الخارجية.