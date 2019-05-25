اخبار العالم

استبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل في إنجلترا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا "PFA"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت من الجماهير.

وخلت القائمة من نجم الإنجليزي، محمد صلاح، ومهاجم آرسنال بيير أوباميانغ، رغم حصدهما جائزة هداف البريمييرليغ بالتساوي مع ساديو ماني.

وشملت القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، المتوج بالبريمييرليغ للموسم الثاني على التوالي، وهم: سيرجيو أغويرو، رحيم ستيرلينغ، بيرناردو سيلفا، إلى جانب لاعبين من ليفربول، وهما فيرجيل فان ديك، وساديو ماني، بالإضافة إلى إيدين هازارد من .

Advertisements

وكان فان ديك قد توج بجائزة لاعب الموسم، المقدمة من الرابطة، والآن بات مرشحًا لجائزة التصويت الجماهيري.

جدير بالذكر أن صلاح فاز بالجائزتين، الموسم الماضي، لكنه لم يُرشح لهما هذا الموسم.

وحل ليفربول ثانيًا في جدول ترتيب البريمييرليغ، بفارق نقطة واحدة وراء البطل مانشستر سيتي، بعد منافسة محتدمة على مدار الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل في إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا