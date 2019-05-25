استبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل في إنجلترا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا "PFA"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت من الجماهير.

وخلت القائمة من نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ومهاجم آرسنال بيير أوباميانغ، رغم حصدهما جائزة هداف البريمييرليغ بالتساوي مع ساديو ماني.

وشملت القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، المتوج بالبريمييرليغ للموسم الثاني على التوالي، وهم: سيرجيو أغويرو، رحيم ستيرلينغ، بيرناردو سيلفا، إلى جانب لاعبين من ليفربول، وهما فيرجيل فان ديك، وساديو ماني، بالإضافة إلى إيدين هازارد من تشيلسي.

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وكان فان ديك قد توج بجائزة لاعب الموسم، المقدمة من الرابطة، والآن بات مرشحًا لجائزة التصويت الجماهيري.

جدير بالذكر أن صلاح فاز بالجائزتين، الموسم الماضي، لكنه لم يُرشح لهما هذا الموسم.

وحل ليفربول ثانيًا في جدول ترتيب البريمييرليغ، بفارق نقطة واحدة وراء البطل مانشستر سيتي، بعد منافسة محتدمة على مدار الموسم.