للمرة السادسة في تاريخه: ميسي يتوّج بالحذاء الذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذعبي في أوروبا بعد تفوقه على مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.
وحصد نجم برشلونة الإسباني الحذاء للمرة السادسة في مسيرته وللمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في تسجيل 36 هدفًا هذا الموسم في الليغا.
وكان الفرنسي كيليان مبابي، يحتاج لتسجيل 4 أهداف خلال مواجهة إستاد ريمس أمس، الجمعة، لكنه سجل هدفًا وحيدًا في المباراة التي خسرها فريقه (1-3)، ليتجمد رصيده عند 33 هدفًا.
وتوج ميسي بالجائزة أول مرة موسم "2009-2010"، مسجلًا 34 هدفًا، ليبدأ بعد ذلك عهدًا مع تلك الجائزة.
وعاد ميسي ليتوج بها في موسم "2011-2012" برصيد 50 هدفًا، وكرر الأمر في الموسم التالي، مسجلًا 46 هدفًا.
وفي موسم "2016-2017"، حصد البرغوث الأرجنتيني، الحذاء الذهبي، مسجلًا 37 هدفًا، وحافظ عليها في الموسم التالي مباشرة برصيد 34 هدفًا.
وأخيرًا حصد ميسي نفس الجائزة هذا الموسم للعام الثالث على التوالي، ليؤكد هيمنته على الحذاء الذهبي بالقارة الأوروبية.
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