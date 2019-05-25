انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. 16 إصابة إثر قمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 صباحاً - أصيب 16 فلسطينياً، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في أسبوعها الـ(59) التي حملت اسم "التراحم والتكافل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 16 إصابة مختلفة بقنابل الغاز المباشرة والأعيرة المطاطية.

وقال القدرة: "تم علاجها في النقاط الطبية من بينها مسعفة متطوعة وصحفي، خلال الجمعة الـ59 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت للمشاركة الفاعلة في أنشطتها اليوم، تأكيداً لمضي الجماهير قدماً في مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

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وقالت الهيئة في بيانها الختامي اليوم: إن "شعبنا يقف صفاً واحداً على عدوه وعلى كل المتآمرين على قضيته، ولا أحد يستطيع أن يملي على شعبنا حلولاً هابطة، والحل الوحيد لقضيتنا هو جلاء الاحتلال".

وطغى على جمعة اليوم هدوء ملحوظ بسبب ارتفاع حرارة الأجواء وموجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية، إذ ارتفعت لنحو 14 درجة عن معدلها السنوي العام، وفق الأرصاد الجوية المحلية.

ومنذ نهاية مارس 2018 تُنظَّم مسيرات العودة على حدود غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هُجِّروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ وهو ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف حتى اليوم.