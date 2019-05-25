انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تقر بتجاوز الكونغرس في بيع أسلحة للرياض وأبوظبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 صباحاً - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدماً في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات والأردن، في إجراء يتجاوز الكونغرس.

وأضاف بومبيو في بيان، أمس الجمعة، أن "أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها".

وعن تجاوز الكونغرس فيما يتعلق بهذا القرار، أوضح أنه إجراء "لمرة واحدة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتأتي تصريحات بومبيو تأكيداً لما أعلنه السيناتور الديمقراطي البارز روبرت مينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن ترامب يتجاوز الكونغرس من أجل بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.

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وكشف مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أن إدارة ترامب تخطط للإعلان عن قرار باستخدام قاعدة موجودة مسبقاً من شأنها أن تسمح لها بتسريع مبيعات الأسلحة إلى الحلفاء في الشرق الأوسط، كجزء من جهودها لمواجهة ما يقال إنه "تهديد إيراني متزايد".

وهذه الدعوات تأتي في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تواجه مقاومة في الكونغرس من الجمهوريين ومن ديمقراطيين مثل ميرفي، بل حتى في مجلس الشيوخ؛ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

وصوتت مجموعة من الجمهوريين مؤخراً مع الديمقراطيين، في محاولة للتغلب على حق النقض الذي استخدمه ترامب في قرار كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المدمرة في اليمن.

ووافق الكونغرس الأمريكي، مطلع أبريل الماضي، على قرار يوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويمثل هذا التصويت سابقة تاريخية في الولايات المتحدة؛ لكونها المرة الأولى التي يحد فيها الكونغرس من صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحروب في الخارج.