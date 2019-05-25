وأضاف عباس، أن "اعتراضنا لم يكن على أصل القرارات بل على التأخر في إصدار تلك القرارات، حيث مضى على عمر البرلمان أكثر من ثمانية أشهر ثم يأتي اليوم قرار لاستبدال عدد من الأعضاء وقد نسمع بعد فترة قرارات أخرى"، لافتاً إلى أن "هكذا تأخير سيخلق نوعاً من الإرباك بعمل السلطة التشريعية وكان الأولى أن يتم حسم هكذا أمور بالأشهر الثلاثة الأولى من عمر البرلمان".
وتابع عباس أننا "سنعمل للمرات القادة على إعطاء مهلة زمنية ضمن القوانين تُحدد بفترة أقصاها ثلاثة أشهر لحسم هكذا قرارات"، مشدداً على أن "مقاطعة جلسة الأربعاء كانت رسالة من البرلمان إلى المحكمة الاتحادية بضرورة الإسراع بحسم هذه الملفات".
وكشف نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، الأربعاء (22 آيار 2019)، عن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لنفس اليوم، عازياً ذلك إلى احتجاج بعض النواب على قرار المحكمة الاتحادية بتغيير أعضاء في المجلس.
وكان مصدر مطلع كشف، الاثنين (20 ايار 2019)، عن منح مرشحة من الحزب الديمقراطي الكرستاني وآخر من قائمة الجماهير مقعدين برلمانيين بدلاً عن آخرين من نفس قائميتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالقانونية النيابية: مقاطعة جلسة الاربعاء رسالة إلى المحكمة الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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