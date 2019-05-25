شرطة الفلوجة تعتقل خمسة اشخاص يقومون باعمال مخلة بالآداب

وقال المصدر في حديث لـ السوةمرية نيوز، ان "شرطة الفلوجة اعتقلت خمسة اشخاص ممن يقومون بالاخلال بالاداب العامة والتحرش في الاسواق العامة في المدينة". واضاف ان "ذلك جاء بعد مناشدات تم اطلاقها اهالي المدينة"، مشيرا الى انه "تم احتجازهم في مركز شرطة بالفلوجة".



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