ظريف: كلما تحدثت مع بومبيو يهينني

واضاف لوكالة رويترز ردا على سؤال حول إمكانية اتصاله بنظيره الأمريكي مايك بومبيو للحد من الأزمة بين البلدين "كلما تحدث بومبيو عن إيران يهينني. ولم علي حتى الرد على اتصاله"؟
واحتدم التوتر بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران لحرمانها من بيع النفط في الأسواق العالمية، وإرساله قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، لمواجهة تهديد إيران مصالح واشنطن في المنطقة.
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