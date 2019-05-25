طوكيو تستقبل ترامب بهزة أرضية قوية

وذكرت هيئة التحذير من الزلازل اليابانية أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي.
وهذا ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة رسمية اليوم إلى طوكيو في زيارة تستمر 4 أيام.
وهذا ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة رسمية اليوم إلى طوكيو في زيارة تستمر 4 أيام.
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