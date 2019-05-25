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مسؤول امريكي يكشف عن نتائج التحقيقات بقصف سفارة بلاده في بغداد

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وقال احد المسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية مايكل غيلداي ان "نتائج التحقيقات بقصف السفارة الاميركية في بغداد، اظهرت ان وكلاء إيران أطلقوا صواريخ على مقربة من السفارة الأميركية في بغداد".

واضاف في حديث لعدد من الصحفيين ان "التحقيقات استندت إلى معلومات استخباراتية ودلائل جمعت من المنطقة".


أفاد موقع "واشنطن إغزامينيرWashington Examiner " الأميركي أن الصاروخ الذي سقط بمحيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد من نفس الطراز الذي تروجه إيران، وتستخدمه الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في 19 ايار الحالي، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.

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