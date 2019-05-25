واضاف في حديث لعدد من الصحفيين ان "التحقيقات استندت إلى معلومات استخباراتية ودلائل جمعت من المنطقة".
أفاد موقع "واشنطن إغزامينيرWashington Examiner " الأميركي أن الصاروخ الذي سقط بمحيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد من نفس الطراز الذي تروجه إيران، وتستخدمه الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في 19 ايار الحالي، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول امريكي يكشف عن نتائج التحقيقات بقصف سفارة بلاده في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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