وزير الدفاع اليمني: الموقف الشجاع للتحالف عمد بالدم ومصيرنا واحد

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، فجر السبت، إن الموقف الذي اتخذته دول التحالف العربي لصد خطر العدوان الحوثي على بلاد، عمد بالدم في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية رمضانية نظمتها دائرة التوجيه المعنوي للقوات اليمنية المسلحة بمدينة مأرب، بحسب موقع وزارة الدفاع.

ودعا المقدشي أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لمزيد من الالتفاف حول الشرعية ومساندة الجيش والاصطفاف تحت مظلة المشروع الوطني الجامع وعدم الالتفات لمحاولات التشويش والتشويه للمعركة .الرئيسية.

وأكد المضي نحو تحقيق كامل الأهداف والوفاء لدماء الشهداء والجرحى مهما كان الثمن، مضيفا: "ليس أمامنا إلا أن ننتصر ونعيش بعزة وكرامة أو نموت وننال شرف الشهادة".

Advertisements

وعبر وزير الدفاع اليمني عن "الشكر والتقدير لمواقف لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وجهودهم المثبتة بالدعم والمعمدة بالدم ووقفتهم الشجاعة مع الشعب اليمني في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد الخطر الحوثي المدعوم من إيران والذي تجاوزت شروره حدود وجغرافيا البلاد".

وذكر المقدشي أن القيادة اليمنية تخوض معركتين متزامنتين في مواجهة الانقلاب الحوثي في مختلف الجبهات، ومعركة أخرى تتمثل في جهود إعادة بناء مؤسسة الدفاع على أسسٍ وطنيةٍ وعلميةٍ صحيحةٍ بعيداً عن المحسوبية والمناطقية والولاءات الضيقة.

وشدد عى ضرورة المضي قدما نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية في ظروف استثنائية وزمن قياسي بعد أن سيطر الانقلابيون على مقدرات الوطن ومن بينها مقدرات القوات المسلحة.

وقال إن المؤسسة العسكرية هي الرهان الضامن لاستكمال مواجهة مليشيا الحوثي وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية ومواجهة مشاريع العنف والتطرف والإرهاب والتصدي لكافة المخططات التخريبية التي تستهدف وحدة وهوية الوطن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعرقلة عملية الانتقال لبناء دولته ومستقبله.

وأوضح أن "القوات المسلحة هي السبيل الآمن لاستعادة وتحقيق أمن واستقرار اليمن وأمن جيرانه، وصد المخططات المعادية للعرب والعروبة وإفشال المحاولات الرامية للعبث باستقرار المنطقة وتهديد أمن خطوط الملاحة والمصالح الدولية".