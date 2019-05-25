100 قصف في تصعيد جديد شمالي سوريا

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

شنت طائرات سورية وروسية منذ منتصف الليلة الماضية نحو 100 قصف في المنطقة منزوعة السلاح شمالي سوريا في خضم التصعيد “الأعنف” بالمنطقة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد مقتل 3 مدنيين و24 مقاتلاً.

وكشف المرصد السوري أن طائرات النظام السوري شنت 53 قصفاً في بلدات خان شيخون والهبيط وكفرنبودة وكفرنبل في محافظات حماة وإدلب شمالي غرب البلاد.

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من ناحية أخرى، شنت طائرات روسية الجمعة 41 قصفاً على حماة وإدلب في المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي، من روسيا وتركيا التي تدعم المعارضة.

ونتيجة ذلك، لقي 3 مدنيين مصرعهم صباحاً في قصف النظام على بلدتين في إدلب.

وتعد إدلب أخر معقل للمعارضة في شمال البلاد عقب استعادة قوات الرئيس بشار الأسد وحلفائها السيطرة على الأراضي في الأشهر الأخيرة.