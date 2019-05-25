انفجار الغام ارضية في ميس الجبل بسبب حريق

افادت معلومات صحفي بأن حريقا شب ليل امس في خراج بلدة ​ميس الجبل​ عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وأسفر الحريق عن ​انفجار​ عدد من ​الألغام​ الأرضية، وعملت فرق ​الدفاع المدني​ والهيئة الصحية على اخماده لكنه عاد وتجدد عند منتصف الليل.

كما نتج عن الحريق ايضا انفجار خمسة ألغام اخرى، في ظل انتشار كثيف لقوات العدو الإسرائيلي في البساتين المواجهة للبلدة.