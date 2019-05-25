افادت معلومات صحفي بأن حريقا شب ليل امس في خراج بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وأسفر الحريق عن انفجار عدد من الألغام الأرضية، وعملت فرق الدفاع المدني والهيئة الصحية على اخماده لكنه عاد وتجدد عند منتصف الليل.
كما نتج عن الحريق ايضا انفجار خمسة ألغام اخرى، في ظل انتشار كثيف لقوات العدو الإسرائيلي في البساتين المواجهة للبلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار الغام ارضية في ميس الجبل بسبب حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.