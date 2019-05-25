ميقاتي: تضامننا ووحدتنا كفيلان بحفظ حقوقنا في مياهنا وأرضنا

أشار رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​ إلى انه "في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتحرير أرض ​الجنوب​ من ​الاحتلال الاسرائيلي​ نتقدم بالتهنئة من جميع اللبنانيين، ونشدد على أن تضامننا ووحدتنا كفيلان بحفظ حقوقنا في مياهنا وأرضنا وثرواتنا البحرية. كل عيد وانتم بخير". ‏ ⁧

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