عقيص: لبنان بأمسّ الحاجة إلى الموازنة اليوم رغم كل عيوبها

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ في حديث صحفي انه "رغم كل عيوب مشروع ​الموازنة​، فإن ​لبنان​ بأمسّ الحاجة إليها اليوم؛ نظراً للواقع الذي يعيشه اقتصادياً واجتماعياً... الشعب يريدها، لكن ليس على حسابه و​المجتمع الدولي​ يطالب بأن دون بالحد الأدنى من الإصلاحات".

يذكر ان ​الحكومة​ أنهت مناقشة مشروع موازنة ​المالية العامة​ لعام 2019، ولم تقره، بانتظار الإعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة تعقد في ​قصر بعبدا​، لم يُحدد موعدها بعد.

وعقدت الحكومة خلال 3 أسابيع، 19 جلسة لمناقشة الموازنة تمهيداً لإقرارها، وأحالتها إلى البرلمان ليقرها بدوره.