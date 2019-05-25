المطران بو جودة: المجتمع لا يبنى الا على العلم والثقافة

احتفلت مدرسة مار انطون البادواني في بلدة كرم سده ​قضاء زغرتا​، بتخريج كوكبة من طلابها، على مسرح دير مار يعقوب، في حضور راعي ​ابرشية طرابلس​ المارونية ​المطران جورج بو جودة​ الذي أكد ان "المجتمع لا يبنى الا على العلم والثقافة، لذلك أشجعكم على تثقيف انفسكم، لانكم ستواجهون تحديات كبيرة في المجتمع".

وكانت للطلاب لوحات فنية، ليقول بعدها مدير المدرسة: "نضع في أولى اهتماماتنا الإنسان ضمن رؤية لتحقيق التنمية البشرية".

في الختام، تم تسليم الشهادات للمتخرجين والمتخرجات، واقيم حفل كوكتيل في المناسبة.