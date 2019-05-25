المطران بو جودة: المجتمع لا يبنى الا على العلم والثقافة

احتفلت مدرسة مار انطون البادواني في بلدة كرم سده قضاء زغرتا، بتخريج كوكبة من طلابها، على مسرح دير مار يعقوب، في حضور راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة الذي أكد ان "المجتمع لا يبنى الا على العلم والثقافة، لذلك أشجعكم على تثقيف انفسكم، لانكم ستواجهون تحديات كبيرة في المجتمع".
وكانت للطلاب لوحات فنية، ليقول بعدها مدير المدرسة: "نضع في أولى اهتماماتنا الإنسان ضمن رؤية لتحقيق التنمية البشرية".
في الختام، تم تسليم الشهادات للمتخرجين والمتخرجات، واقيم حفل كوكتيل في المناسبة.
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