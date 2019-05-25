ابو زيد: نتذكّر اليوم انتصار شعب على أسطورة أقوى جيش

أشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في ​عيد المقاومة والتحرير​ نتذكّر كيف ان إرادة شعب مصمّم على العيش بحرية وكرامةوأمان على ارضه يمكنها ان تنتصر على أسطورة أقوى جيش. إن ذكرى 25 ايار تحفّزنا للحفاظ على هذا الانجاز التاريخي بروح التكاتف بين ال​لبنان​يين وعلى تأكيد حقنا في لبنان بسيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا بحمى جيشنا وايمان مقاومتنا وعزيمة شعبنا ".

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