وفاة النائب السابق سامي الخطيب

توفي النائب السابق اللواء الركن ​سامي الخطيب​.

يذكر ان الخطيب هو عسكري لبناني رفيع، تولى مناصب عدة في السلك العسكري اللبناني، وكان له دور في الكثير من الأحداث الأمنية التي عصفت في لبنان.

بعد انتهاء الحرب اللبنانية تولى مناصب عدة في الدولة اللبنانية ومنها، وزير للداخلية في حكومة عمر كرامي الأولى بعد الحرب الأهلية، وزير للداخلية اللبنانية في حكومة الرئيس رشيد الصلح الذي أشرف على أول إنتخابات برلمانية لبنانية بعد الحرب الأهلية عام 1992، انتخب نائبا في البرلمان اللبناني في دورة عام 1992 ودورة عام 1996 و دورة عام 2000