بدء أعمال ازالة العوائق وتنظيف شاطئ الرملة البيضاء

بدأت منذ الصباح أعمال ازالة العوائق وتحديداً من أمام فندق الموفمبيك والتي كانت قد وضعت لاسباب أمنية لانتفاء تلك الأسباب على أن تستمر نلك الحملة لتشمل كافة العوائق والمخالفات الموجودة.

كما ترافقت حملة ازالة العوائق وبناءً لتوجيهات المحافظ شبيب مع البدأ بتنظيف الرمال عن الشاطئ الشعبي في ​الرملة البيضاء​، حيث تعمل الأليات التي استقدمت لهذه العاية على فصل الاوساخ والزجاج والأجسام الصلبة والمخلفات المرمية وغيرها عن رمال الشاطئ الشعبي على طول هذا الشاطئ ليكون لائقاً وجاهزاً لاستقبال رواده.

وكانت أعمال الاصلاحات المطلوبة قد بدأت منذ الأمس خلال جولة شبيب ومستمرة حيث تجري الآن أعمال الصيانة العامة لأعمدة الإنارة على طول الكورنيش البحري ل​مدينة بيروت​.