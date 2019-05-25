الخارجية أعلنت إطلاق سراح اللبناني عبود اللقاط الذي اختطف بنيجيريا

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ عن إطلاق سراح اللبناني عبود اللقاط الذي اختطفه مسلحون في ​نيجيريا​. وهنأ وزير الخارجية والمغتربين السيد اللقاط وعائلته بسلامته وشكر كل من ساهم في إطلاق سراحه وحيا جهود الدبلوماسيين اللبنانيين في نيجيريا.

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