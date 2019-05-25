جنبلاط: سيبقى يوم التحرير المحطة المشرقة والمزهرة بالامل والصمود في تاريخ لبنان

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "فوق كل الخلافات السياسية سيبقى "يوم التحرير" المحطة المشرقة والمزهرة بالامل والصمود في تاريخ لبنان وتاريخ المواجهة مع ​اسرائيل​".

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