محكمة فرنسية قضت بالسجن لبائع قوارب ساعد مهاجرين على عبور بحر المانش

قضت ​محكمة​ الجمعة بالسجن لفرنسي يمتلك شركة لبيع القوارب المستعملة، بعد أن باع العشرات منها إلى مهاجرين يائسين استخدموها لعبور بحر المانش.

وحكمت على ايمانويل ديرو (45 عاما) بالحبس 18 شهرا خلف القضبان والسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بسبب بيعه بحسب المحققين، 39 من القوارب المطاطية المزودة بمحركات، إلى مهاجرين لعبور البحر الفاصل بين ​فرنسا​ و​بريطانيا​.

وقضت محكمة بولون-سور-مير بالحبس عام إضافي وعام آخر مع وقف التنفيذ، لسائق أجرة يدعى جان-كلود ديميير (54 عاما) لضلوعه في تنظيم نقل القوارب وعدد من ​المهاجرين​ إلى شواطئ.