ترامب يعلن إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط غالبيّتهم للحماية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ نشر 1500 جندي إضافي في ​الشرق الأوسط​، متحدّثةً عن "تهديدات مستمرّة" ضدّ القوّات الأميركيّة صادرة عن "أعلى مستوى" في ​الحكومة​ ال​إيران​يّة.

وكشف ترامب في تصريح امام الصحافيين من ​البيت الأبيض​، ان "سنُرسل عددًا قليلاً نسبيًا من الجنود، غالبيّتهم للحماية". وأوضح قُبيل توجّهه إلى ​اليابان​ "سيكون العدد نحو 1500 شخص".

وتهدف هذه القوّات والقدرات الإضافيّة إلى "تعزيز حماية القوّات الأميركيّة وأمنها، نظرًا إلى التّهديدات المستمرّة من جانب إيران، بما في ذلك ​الحرس الثوري​ ومؤيّديه"، بحسب ما قال في بيان وزير الدّفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​، مضيفًا "هذا ردّ فعل حذر على تهديدات جدّية من جانب إيران".