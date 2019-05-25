مساعد قائد الجيش الايراني: بوسع إيران أن تلقي بسفن أميركا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها

أعلن مساعد قائد ​الجيش الايراني​ العميد حسن سيفي لا إمكانية لاندلاع الحرب واذا اندلعت فسنرد بقوة كاملة وأكد سيفي في حديث لوكالة "مهر" الايرانية، عن مسؤول عسكري إيراني: نستبعد أن يسمح القادة الأميركيون العقلاء وذوو الخبرة للمتشددين ببدء حرب." مؤكدا ان "بوسع إيران أن تلقي بسفن أميركا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها"، لافتا الى ان "العقود الماضية أظهرت أنه لا يمكن لأميركا أن تقدم على اجراء عسكري في المنطقة وتنتصر فيه".

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