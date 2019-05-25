إصابة 8 على الأقل في ليون بوسط فرنسا في انفجار يشتبه أنه لطرد ملغوم

باريس (رويترز) - قال مسؤولون فرنسيون إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا يوم الجمعة.
وقع الانفجار في نحو الساعة 5.30 مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.
وذكرت قناة تلفزيون بي.إف.إم أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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