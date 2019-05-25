ثمانية جرحى بانفجار في ليون يرجح انه طرد مفخخ

دبي - بواسطة محمد فارس © فيليب ديماز عناصر الاسعاف في مكان الانفجار في ليون الجمعة في 24 ايار/مايو 2019

أوقع انفجار مساء الجمعة ثمانية جرحى اصاباتهم طفيفة في شارع للمشاة في ليون (شرق فرنسا) كما أفادت مصادر متطابقة.

وقالت متحدثة باسم النيابة لفرانس برس "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ" مؤكدة معلومات للصحافة المحلية في حين توجه النائب العام في ليون نيكولا جاكي إلى المكان.

وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية أشارت إلى "ثمانية جرحى اصاباتهم طفيفة".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار ب"الهجوم".

وقال "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون مزيد من الإيضاحات.

وبحسب مصادر الشرطة كان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن الفرنسية.

وأخلت قوات الأمن المنطقة وضربت طوقا أمنيا حولها.

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مقدم من Dailymotion