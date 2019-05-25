فرنسا: جرحى في انفجار بمدينة ليون يرجح أنه طرد مفخخ

أوقع انفجار الجمعة عددا من الجرحى في شارع للمشاة بمدينة ليون (شرق فرنسا) ويرجح أنه ناجم عن طرد مفخخ بحسب مصدر قضائي.
وقالت متحدثة باسم النيابة "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ" مؤكدة معلومات للصحافة المحلية. وأصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة بحسب متحدث باسم الشرطة في المكان.
ووفق المعلومات الأولية وقع الانفجار في نحو الساعة 5.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة. وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية أشارت إلى "ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة".
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم". وقال "ليس من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون مزيد من الإيضاحات.
وبحسب مصادر الشرطة كان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن الفرنسية. وأخلت قوات الأمن المنطقة وضربت طوقا أمنيا حولها.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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