شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات الطرق القومية بخطة الحكومة للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مساعى الحكومة لتطوير شبكة النقل على مستوى الجمهورية، سواء برفع كفاءة الطرق الحالية أو إنشاء أخرى جديدة، استعرضت خطتها بشأن مشروعات الطرق القومية لاسيما مع المشروعات التنموية للعام 2020/2019. وتتمثل مشروعات الطرق القومية فى الآتى: 1- استكمال المرحلة الأولى من المشروع - طرق بنها/الإسكندرية (القطاع الرابع والخامس) - إنشاء طريق بلبيس/بنها /الباجور (القطاع الثالث والرابع). 2 - مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى - تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوى الغربى. Advertisements - محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا. - ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات. - توسعة وتطوير طريق السويس/جنيفة بطول 90 كم. - استكمال ازدواح طريق سفاجا/القصير/ مرسى علم 213 كم. - توسعة وتطوير طريق رافد جمصة/المنصورة بطول 50 كم. - استكمال ازدواج وصلة أسيوط/ سوهاج/البحر الأحمر 180 كم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مشروعات الطرق القومية بخطة الحكومة للعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.