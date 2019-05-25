شكرا لقرائتكم خبر عن 256.752 مليون جنيه إجمالى الموازنة الجديدة لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 - كل لجنة فى ضوء اختصاصاتها، ومن بينها لجنة الشئون الصحية التى تناقش موازنات قطاعات وهيئات الصحة والسكان، ومنها الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وبلغ إجمالى مشروع موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 2019/2020، مبلغ 256 مليون و752 ألف جنيه، وهى أكبر من موازنة العام المالى الجارى 2018/2019، التى تقدر بـ219 مليون و735 ألف جنيه.

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وتضمن مشروع موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تخصيص مبلغ 115 مليون و338 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، وتخصيص 23 مليون و788 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و389 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و8 مليون لبند المصروفات الأخرى، و109 مليون و152 ألف جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2019/2020، مبلغ 87 مليون و971 ألف جنيه، مع عجز يمول من الخزانة قيمته 168 مليون و781 ألف جنيه.