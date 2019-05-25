انتخابات البرلمان الأوروبي تنتقل إلى لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا

سيضيف ناخبو لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا أصواتهم اليوم السبت إلى أصوات ناخبي كل من بريطانيا وهولندا وايرلندا وجمهورية التشيك، في اليوم قبل الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي.
ويحق لنحو 418 مليون ناخب في الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في الانتخابات التي انطلقت أول أمس الخميس وتستمر حتى يوم غد الأحد، وهي واحدة من أكبر الممارسات الديموقراطية في العالم.
وبدأت الانتخابات دورة سياسية جديدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحول في قيادة مؤسساته. كما تأتي الانتخابات في وقت يشهد حالة من البحث عن الذات بسبب خروج بريطانيا المقرر والتهديدات من داخل وخارج التكتل.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة يمكن أن تحقق مكاسب، الأمر الذي قد يعرقل قدرة الاتحاد الأوروبي على صنع القرار في السنوات الخمس المقبلة. وعادة ما يكون الإقبال ضعيفاً في انتخابات البرلمان الأوروبي.
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