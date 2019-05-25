بولتون: تجارب بيونج يانج الصاروخية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت قرارات الأمم المتحدة، وحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على العودة لمحادثات نزع السلاح النووي.

وهذه هي المرة الأولى التي يصف فيها مسؤول أميركي كبير التجارب الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ويأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليابان.

وقال بولتون "يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ باليستية". وأضاف أن تجارب كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ شملت صواريخ باليستية قصيرة المدى وأن هذا ينتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للمحادثات مع نظام كيم، لكنها لم تغير موقفها الذي حددته في القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.

وأضاف "فتح ترامب الباب أمام كيم والخطوة التالية أن يمر كيم عبره".

كما حث بولتون كيم على الموافقة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وقال إن ذلك قد يساعد في استئناف الحوار بشأن برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

وقال بولتون إن ترامب وآبي سيناقشان التوترات مع إيران.

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وقالت واشنطن إنها ستوقف الإعفاءات للدول التي تشتري النفط الإيراني ووضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأرسلت أيضا الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على ما وصفته إدارة ترامب بمؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران.

ووصف بولتون الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات قبالة المياه الإقليمية للإمارات ومحطة ضخ في السعودية فضلا عن هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بأنها "مظاهر قلق".

وقال بولتون إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات "عميقة " بشأن إيران، دون أن يقدم تفاصيل.

وأطلقت كوريا الشمالية، صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عام وتأتي في وقت تسعى بيونج يونج إلى تصعيد الضغط على واشنطن بعد بلوغ المحادثات النووية طريقاً مسدوداً.

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