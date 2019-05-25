الملياردير عثمان بنجلون يقترب من «ميدي1 تي في»

أفادت مصادر مطلعة بأن شبح الأزمة المالية عاد ليخيم على قناة «ميدي1 تي في»، رغم تطمينات إدارة القناة. وأكدت المصادر أن مفاوضات تجري على قدم وساق لتفويت جزء كبير من رأسمال القناة إلى خواص. وفي هذا الإطار، تحدثت المصادر عن احتمال دخول الملياردير، عثمان بنجلون، على الخط من أجل حيازة أغلب أسهم القناة. ولا يعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بقرار سياسي فوقي أم برغبة شخصية لبنجلون الذي كان قد تقدم بطلب للحصول على ترخيص من الهاكا من أجل إحداث قناة خاصة.

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