وزان .. إعتداء عنيف على طبيب بمقر عمله

تعرض طبيب يعمل بالمركز الصحي بجماعة زومي إقليم وزان لاعتداء عنيف بالضرب والشتم من طرف شاب ينحدر من نفس الجماعة، ما أدى إلى إصابة الطبيب بجروح على مستوى الوجه.

وأوضح المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان ” أن الطبيب أصيب بجروح على مستوى الوجه جعلته يتلقي الإسعافات الأولية على وجه السرعة”.

وأكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية، في بلاغ له ” أن الشاب المتهم تهجم على الطبيب في مقر عمله بدعوى التضييق على والده، الذي كان يشتغل حارس أمن بالمركز الصحي، علما أن عقدته انتهت منذ مدة طويلة، ولكنه ظل يمارس عمله خارج إطار القانون مع استمراره في استغلال قسم في المركز دون وجه حق، ومع مطالبة الطبيب الذي يشغل في الآن نفسه رئيس المركز الصحي حارس الأمن إخلاء المركز كونه لم تعد تربطه مع شركة الأمن الخاص أية عقدة مما يجعل تواجده بالمركز غير مبرر ويفتقد إلى الصيغة القانونية، ليفاجأ الطبيب برد فعل عنيف من طرف ابن المعني، بالأمر ينهال عليه بالضرب مع السب والشتم أمام المواطنين” .

هذا، وقدم الطبيب المعتدى عليه بشكاية في الموضوع إلى مصالح الدرك الملكي بزومي التابعة لسرية الدرك بوزان من أجل فتح تحقيق معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة بوزان.