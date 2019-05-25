حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الجو اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 18، صفد 27 – 14، طبرية 35 – 18، الناصرة 30 – 16، حيفا 25 – 19، يافا 27 – 18، القدس المحتلة 29 – 17، عسقلان 26 – 19، عين جدي (البحر الميت) 37 – 27، بئر السبع 32 – 15، أم رشرش (إيلات) 41 – 27.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة شرقي البلاد، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويوم الإثنين يتوقع أن يكون الطقس صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية من البلاد.