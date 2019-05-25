مسلحون يختطفون قائد الشرطة العسكرية بتعز اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطف مسلحون مجهولون، فجر السبت، قائد الشرطة العسكرية في محافظة تعز اليمنية، العميد جمال الشميري، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية": "إن العميد جمال الشميري تم اختطافه في مدخل التابعة لمحافظة لحج، أثناء توجهه من مدينة تعز صوب العاصمة المؤقتة عدن".

وأشار المصدر إلى أن سيارة ودراجتين ناريتين على متنها مسلحون اعترضوا سيارة العميد الشميري التي كان يوجد بداخلها مع عائلته.

ووفقا للمصدر، فلا يعرف إلى أين تم اقتياد العميد الشميري، فيما تم إعادة عائلته إلى مقر اللواء الرابع مشاة جبلي التابع للجيش الوطني.

كما لا يعرف الجهة التي تقف خلف الحادثة، لكن المنطقة التي شهدت الواقعة لا تزال تشهد تسللات حوثية من أجل قطع المنفذ الإنساني الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن.